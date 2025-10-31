Haberler

İzmir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

İzmir'de Kaçak Tütün Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
İzmir'in Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda toplam 11 kilo tütün ile 500'den fazla kaçak sigara ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ve Gaziemir ilçelerinde düzenlenen kaçak tütün operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı.

Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince, kaçak tütün mamulleri ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Söz konusu adresteki aramada 11 kilo 294 gram kıyılmış tütün ve 5 bin 160 paket doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Operasyonda G.S. (33), F.B. (51) ve G.Ç. (45) yakalandı.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ise ilçede faaliyet gösteren R.E'ye ait tekel bayisine ve ikamete operasyon düzenlendi.

Adreslerdeki aramada 500 farklı markalarda kaçak sigara, 346 dolu sigara paketi, 74 elektronik sigara, 582 doldurulmuş tek dal sigara, 51 puro ve 36 makaron ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli R.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
