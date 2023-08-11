İzmir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 180 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi

İZMİR'in Çiğli ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda 180 bin bandrolsüz boş makaron, 260 kilogram kıyılmış tütün, 3 elektronik makaron doldurma makinası 1 kompresör, 515 TAPDK bandrolü ele geçirilirken 3 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile Çiğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Sasalı Mahallesi'nde bir depoda kaçak ve bandrolsüz sigara üretimi yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya düzenlenen operasyonda 260 kilogram kıyılmış tütün, 3 elektronik makaron doldurma makinası 1 kompresör, 515 TAPDK bandrolü ele geçirildi. T.A., S.K. ve H.A.D., gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden T.A. ve S.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, H.A.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.