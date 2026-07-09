İş yerine pompalı tüfekli saldırı: 2 gözaltı
İzmir Konak'ta bir işletmeye pompalı tüfekle ateş açan 2 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
İZMİR'in Konak ilçesinde bir işletmeye pompalı tüfekle ateş açan 2 şüpheli, polis tarafından kısa sürede yakalandı.
Olay, öğle saatlerinde Üçyol Bayramyeri mevkisinde meydana geldi. M.Z. (55) ve B.K. (51), aralarında husumet bulunan kişilere ait işletmeye pompalı tüfeklerle ateş açtı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatan polis, kimlikleri belirlenen saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. İki şüpheli, kısa sürede suçta kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfeklerle yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.