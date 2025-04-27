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İzmir'de Gök Gürültülü Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

İzmir'de Gök Gürültülü Sağanak ve Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi
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İzmir'de öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağmur ve dolu, vatandaşları zor durumda bıraktı. Güneşli havaya aldananlar, otobüs durakları ve kafelere sığınarak yağışın durmasını bekledi.

İzmir'de gök gürültülü sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Güneşli havanın etkili olduğu kentte, öğleden sonra başlayan yağmur, bazı bölgelerde daha sonra yerini doluya bıraktı.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve kafelere sığınarak yağışın etkisini kaybetmesini bekledi.

Güneşli havaya aldanarak Karşıyaka ilçesindeki Bostanlı Sahili'nde yoğunluk oluşturan vatandaşların dolu nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.

Kısa süreli yağışa rağmen bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel
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