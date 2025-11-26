Haberler

İzmir'de Göçmenleri Taşıyan Bot Battı: 1 Ölü, 17 Kurtarıldı

Güncelleme:
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir botun batması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi sağ olarak kurtarıldı. Arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İZMİR'in Karaburun ilçesi açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı. 1 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi kurtarıldı.

Karaburun ilçesi açıklarında, dün saat 23.45'te kaçak göçmenleri taşıyan bot battı. İhbarla bölgeye 1 Sahil Güvenlik Gemisi, 4 Sahil Güvenlik botu ve 1 Sahil Güvenlik helikopteri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, 1 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaştı. 17 kaçak göçmen sağ olarak kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin ifadeleri doğrultusunda denizde kayıp olduğu değerlendirilen 1 kişi için bölgede arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
title
