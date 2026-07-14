Haberler

İzmir'de FETÖ soruşturmalarının son 10 yılında 8 bin 883 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik son 10 yılda yürütülen soruşturmalarda 26 bin 614 zanlıdan 8 bin 883'ünün tutuklandığını, 7 bin 500'üne adli kontrol uygulandığını açıkladı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik son 10 yılda yürütülen soruşturmalarla ilgili hakkında işlem yapılan 26 bin 614 zanlıdan 8 bin 883'ünün tutuklandığını, 7 bin 500'üne ise adli kontrol şartının uygulandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'ye yönelik 15 Temmuz 2016'dan 13 Temmuz 2026'ya kadar İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde yürütülen soruşturmalarla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Bu kapsamda kolluk birimlerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan ve hakkında işlem yapılan 26 bin 614 şüpheliden 8 bin 883'ünün tutuklandığı, 7 bin 500'üne ise adli kontrol şartı uygulandığı belirtildi.

"Adaletin tecellisi için tüm işlemler titizlikle yerine getirilmiştir"

Açıklamada, "15 Temmuz 2016 gecesi milli iradeye ve devletimizin bekasına kasteden hainlerin darbe girişimi anı itibarıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik adli süreçler kesintisiz ve kararlılıkla yürütülmüştür." denildi.

Hukukun üstünlüğü ilkesi doğrultusunda bir mücadele yürütüldüğü kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devletimize yönelik her türlü tehdidin üzerine tavizsiz şekilde gidilmiş; adaletin tecellisi için gerekli tüm işlemler titizlikle yerine getirilmiştir. 10 yıldır aynı inanç ve sorumlulukla sürdürülen bu mücadele, milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA / Metin Aydemir
Kahramanmaraş'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

6 Şubat depremlerinin vurduğu ilimizde korkutan sarsıntı
Yalnız yaşayan adam, annesinin ölümünden 5 gün sonra evinde can verdi

Kapıyı kırıp eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı

Mbappe'nin babası oğlunu bir kalemde harcadı

Babası, oğlunu bir kalemde harcadı! Bu cevabı hiç kimse beklemiyordu
Arjantin, İngiltere maçı öncesi giyeceği formayı değiştirdi! Sebebi bir hayli ilginç

Maçı kazanmak için yaptıkları şey bir hayli ilginç
Zehra Güneş'ten yıllar sonra gelen itiraf: Daha 20 yaşındaydım...

Zehra Güneş'ten olay itiraf: Daha 20 yaşındaydım...
Fransız ordusundan Avengers'lı gövde gösterisi: Kıyamet mi geliyor?

Kıyamet mi geliyor? Bu görüntü kısa sürede dünya gündemine oturdu
Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın

Eşinin kadın sunucuyla göz göze gelmemesi için yaptığı şeye bakın