İzmir'de evlerinde ruhsatsız silah ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'in Bornova ilçesinde evlerinde ruhsatsız tabanca ve tüfekler bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde evlerinde ruhsatsız tabanca ve tüfekler bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen H.Y, Ş.Y. ve R.Y'nin İnönü Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi.
Aramalarda ruhsatsız 7 tabanca, 4 tüfek ve silahlara ait 204 fişek ele geçirildi.
Ekipler 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı