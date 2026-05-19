Torbalı'da cam silerken düşen 70 yaşındaki adam hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde evinin penceresini silerken beton zemine düşen 70 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Muratbey Mahallesi 3539. Sokak'taki bir sitede ikamet eden ve eşine cam silme işinde yardımcı olmak amacıyla pencereye çıkan Fethi Özen (70), beton zemine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Özen'in cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, Özen'in eşini ifadesine başvurmak üzere emniyete götürdü.