Haberler

Evindeki elektrik sobasından çıkan yangında öldü

Evindeki elektrik sobasından çıkan yangında öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Izmir'in Torbalı ilçesinde Murat Öncel, evinde elektrik sobasından çıkan yangında hayatını kaybetti. Yangın, komşularının ihbarı üzerine itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 2 çocuk babası olan Murat Öncel (51), evinde elektrik sobasından çıkan yangında hayatını kaybetti. Öncel'in cansız bedeni, yatağında bulundu.

Torbalı Sanayi Sitesi'ndeki oto doğrultma atölyesinde çalışan Murat Öncel'in, Bozköy Mahallesi'ndeki müstakil evinde saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Elektrik sobasından çıktığı belirlenen yangında, alevler kısa sürede tüm evi sardı. Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevleri, bitişikteki evlere sıçramadan, yaklaşık 1 saatte söndürdü. Ardından eve giren itfaiye ekipleri, eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 2 çocuk babası Öncel'in, yatağında cansız bedeniyle karşılaştı. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı

16 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Bomba etkisi yaratan transfer iddiası: Üç büyükşehir AK Parti'ye geçebilir

Bomba etkisi yaratan iddia: 3 büyükşehir el değiştirebilir
Rıza Pehlevi'nin videosu milyonlarca izlendi, Tahran yönetimi internetin fişini çekti

Pehlevi'nin çağrısı 80 milyon izlendi, Tahran fişi tamamen çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor

Erdoğan'ı haklı çıkaran tablo! Türkiye adım adım felakete gidiyor
Gözaltına alınan Doğukan Güngör'den uyuşturucu itirafı

Son operasyonda gözaltına alındı, testi çıkmadan itiraf etti: Pişmanım
Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı

Otomotiv devi yarım milyon aracını geri çağırdı