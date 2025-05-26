İzmir'de Düğün Salonunda Kemer Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

İZMİR'in Menemen ilçesinde, düğün salonunun bahçe giriş kapısındaki dekoratif kemerin üzerlerine devrilmesi sonucu Doktor Mehmet Fatih Baltacı'nın (35) hayatını kaybettiği, eşi Güler Baltacı'nın (35) ise ağır yaralandığı olaya ilişkin gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Olayın, Baltacı çiftinin 5 yaşındaki kızlarının anaokulu tarafından düzenlenen etkinlikten ayrılırken yaşandığı, çiftin yanındaki kızlarının şans eseri yara almadan kurtulduğu ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Yahşelli Mahallesi'ndeki düğün salonunda meydana geldi. Bir anaokulu tarafından velilere yönelik kahvaltı organizasyonu düzenlendi. İzmir Şehir Hastanesi Çocuk Acil Tıp Kliniği'nde pratisyen hekim olarak görev yapan Mehmet Fatih Baltacı ile eşi Güler Baltacı da kızlarının anaokulu etkinliğine katıldı. Etkinlik sonrası salondan çıkmak üzere kapıya yönelen çiftin üzerine, bahçe giriş kapısında yer alan dekoratif kemer devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla enkaz altından çıkarılan Baltacı çifti, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Doktor Mehmet Fatih Baltacı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güler Baltacı ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Güler Baltacı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında düğün salonu sahibi N.C. (50) dün gözaltına alındı.

İZMİR TABİP ODASI'NDAN AÇIKLAMA

İzmir Tabip Odası, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İhmalkarlık, özensizlik, adam sendecilik, genç bir hekim arkadaşımızı, Dr. Mehmet Fatih Baltacı'yı hayattan kopardı" ifadeleriyle olaya tepki gösterdi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Soruşturma kapsamında düğün salonu yetkilisi 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 3'e yükseldi. Şüphelilerin ifadelerinde, kemerin üzerinde branda bulunduğunu ve rüzgarın etkisiyle yapının devrildiğini söyledikleri, olay nedeniyle üzgün olduklarını dile getirdikleri öğrenildi.

Öte yandan olay sırasında çiftin yanında bulunan kızlarının şans eseri yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.