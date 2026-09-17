İzmir'de devrilen çöp kamyonundaki 3 kişi yaralandı

İzmir'de devrilen çöp kamyonundaki 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Balçova ilçesinde bir otomobile çarptıktan sonra park halindeki başka bir otomobilin üzerine devrilen çöp kamyonundaki 3 kişi yaralandı.
İzmir'in Balçova ilçesinde bir otomobile çarptıktan sonra park halindeki başka bir otomobilin üzerine devrilen çöp kamyonundaki 3 kişi yaralandı.
Balçova Belediyesine ait E.Ö. idaresindeki 35 CJK 12 plakalı çöp kamyonu, Şair Baki Sokak'ta önünde seyreden H.G. yönetimindeki 35 BYV 017 plakalı otomobile çarptı.
Çöp kamyonu daha sonra park halindeki 35 AEH 014 plakalı otomobilin üzerine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada çöp kamyonundaki sürücü ile işçiler M.E. ve A.G. hafif yaralandı.
Yaralılar ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.