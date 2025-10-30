Haberler

İzmir'de DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 4 Gözaltı

Güncelleme:
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finansmanının önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
