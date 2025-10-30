İzmir'de DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 4 Gözaltı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a finansman sağlayan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın finansmanının önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel