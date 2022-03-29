İzmir'de çocuk heykellerine 3'üncü saldırı (2)
'KIRILAN HEYKELİN İÇİNE BİR DE ÇÖP ATILMIŞ'İzmir Dikili'de, 75'inci Yıl Parkı'ndaki çocuk heykellerinin başlarının kırılması, ilçe halkının da tepkisini çekti.
DİKİLİ, İZMİR (DHA) - 'KIRILAN HEYKELİN İÇİNE BİR DE ÇÖP ATILMIŞ'
İzmir Dikili'de, 75'inci Yıl Parkı'ndaki çocuk heykellerinin başlarının kırılması, ilçe halkının da tepkisini çekti. Heykellerin kültür konusu olduğuna dikkat çeken Turgut Kabas, "O kültürü almamış insanlar, bu tür şeyleri yapıyor. Kimi eğlence kimi siyasi ya da dini anlayışı nedeniyle böyle bir şey yapmış olabilir. Bu heykeller, kamuya emanet edilmiş, bizim de zarar görmesini engellememiz gereken metalar. Bu heykellere zarar verenler toplum düşmanı kişiler" dedi.Murat Solmaz da "Bu heykelin başına gelen ilk değil. Gecenin bir vakti hırsını mı, hevesini mi almış bunu yapan; bilemiyorum. Bu da yetmezmiş gibi kırılan heykelin içine bir de çöp atılmış. Heykellerin, sanat eserlerinin korunması açısından da bir hukuka ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.Oben ULU/ DİKİLİ (İzmir),