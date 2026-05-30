İzmir'de çocuğa ait müstehcen içerik paylaşımı iddiasına ilişkin anne tutuklandı

İzmir'de sosyal medyada 11 yaşındaki çocuğun müstehcen görüntülerini paylaştığı iddia edilen anne tutuklandı, hala adli kontrolle serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, sosyal medya üzerinden küçük bir çocuğa ait müstehcen içeriklerin paylaşıldığı bilgisi üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Ekipler, mağdurun 11 yaşındaki A.A, şüphelilerin ise anne G.A. ile baba Y.A. olduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonla anne gözaltına alınırken, babanın ceza infaz kurumunda olduğu belirlendi. Çocuk ise İzmir Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edildi.

Öte yandan, olayla ilgili dijital materyallere el konuldu.

Çocuğun pedagog eşliğinde alınan ifadesinin ardından halası M.V. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden anne G.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli hala M.V. hakkında ise adli kontrol tedbiri kararı verildi.

Kaynak: AA / Ahmet Bayram
