Torbalı'da kadını yakan şüpheli tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kadının yakılmasıyla ilgili gözaltına alınan kişi, tutuklandı.

Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak'taki şantiye alanında bir kişinin yandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Yanan cesedin yanında bulunan D.D. (46) adlı kadın gözaltına alınırken, yanan kişinin Emine Dönmez (73) olduğu belirlendi.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülen D.D. ifadesinde, Emine Dönmez'i aracına alarak gezdiklerini, bir süre sonra öksürmeye başlayınca sırtına vurarak yardımcı olmak istediğini anlattı.

Bu esnada Dönmez'in başını çarptığını ve öldüğünü anlatan D.D. "Panik oldum ve Dönmez'in cansız bedenini şantiye alanına götürerek yaktım." dediği öğrenildi.

Ekipler olay yerinde yaptığı incelemede, Dönmez'in cansız bedeninin üzerine kolonya dökülerek yakıldığını belirledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
