Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İzmir'de bir haftadır kayıp olan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

İzmir'de bir haftadır kayıp olan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Güncel Haberler

İzmir'in Urla ilçesinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan Ali Günaltın'ı (51) arama çalışmaları devam ediyor.

İzmir'in Urla ilçesinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan Ali Günaltın'ı (51) arama çalışmaları devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Özbek Mahallesi'nde 13 Mayıs Cumartesi günü bisikletiyle gezmeye çıkıp dönmeyen Günaltın'ın yakınları, durumu Urla İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

Jandarmanın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve AKUT'un katıldığı arama çalışmasına hava unsurları da destek veriyor.

Günaltın'a ulaşamayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir Seçim Sonuçları
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2019
İzmir Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: AA / Güncel

Hisarcık İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title