İzmir'de bir haftadır kayıp olan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
Güncel Haberler
İzmir'in Urla ilçesinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan Ali Günaltın'ı (51) arama çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Urla ilçesinde bir haftadır kendisinden haber alınamayan Ali Günaltın'ı (51) arama çalışmaları devam ediyor.
Alınan bilgiye göre, Özbek Mahallesi'nde 13 Mayıs Cumartesi günü bisikletiyle gezmeye çıkıp dönmeyen Günaltın'ın yakınları, durumu Urla İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.
Jandarmanın yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve AKUT'un katıldığı arama çalışmasına hava unsurları da destek veriyor.
Günaltın'a ulaşamayan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA / Güncel