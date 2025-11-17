Haberler

İzmir'de Belediye Otobüsünde Yangın Çıktı

Güncelleme:
İzmir'in Konak ilçesinde 121 numaralı ESHOT otobüsünün motor kısmında çıkan yangın sonucu otobüste hasar oluştu. Yolcular tahliye edildi ve itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

İZMİR'in Konak ilçesinde belediye otobüsünün motor kısmında yangın çıktı, otobüste hasar oluştu.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde M.Y. idaresindeki 121 numaralı Mavişehir Aktarma Merkezi ile Konak hattı arasında sefer yapan ESHOT otobüsünde yangın çıktı. Aracın motor kısmından duman çıktığını fark eden M.Y., yolcuları tahliye ederek durumu 112'ye bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, otobüste hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
