İzmir'de Belediye Otobüsü Yayaya Çarptı
Konak ilçesinde 36 numaralı ESHOT otobüsünün çarptığı S.Ö. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili otobüs şoförü İ.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İzmir'in Konak ilçesinde belediye otobüsünün çarptığı yaya yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.K'nin kullandığı Şirinyer Aktarma Merkezi-Gümrük seferini yapan 36 numaralı ESHOT otobüsü, Gaziler Caddesi'nde yoluna karşısına geçmeye çalışan S.Ö'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şoför İ.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel