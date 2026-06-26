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İzmir'de evde çıkan kavgada 9 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı

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İzmir'in Konak ilçesinde bir evde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Zeki İ.'yi 9 bıçak darbesiyle ağır yaralayan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan kavgada Zeki İ.'nin, 9 bıçak darbesiyle ağır yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında R.İ ve arkadaşı D.P., polis ekiplerince yakalandı. Öte yandan kavganın alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.

Mustafa İÇ/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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