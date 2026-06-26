İzmir'de evde çıkan kavgada 9 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı
İzmir'in Konak ilçesinde bir evde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada Zeki İ.'yi 9 bıçak darbesiyle ağır yaralayan 2 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
2 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İzmir'in Konak ilçesinde evde çıkan kavgada Zeki İ.'nin, 9 bıçak darbesiyle ağır yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında R.İ ve arkadaşı D.P., polis ekiplerince yakalandı. Öte yandan kavganın alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öğrenildi.
Mustafa İÇ/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı