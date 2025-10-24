Haberler

İzmir'de Aile Dramı: Genç, Ailesini Öldürüp İntihar Etti

Güncelleme:
İzmir'in Torbalı ilçesinde 33 yaşındaki Mehmet Avcı, annesi ve babasıyla girdiği tartışma sonrası onlara ateş açarak öldürdü, ardından intihar etti. Olay yerinde 3 kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir genç, anne ve babasını silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Muratbey Mahallesi'ndeki bir evde oturan Mehmet Avcı (33), henüz belirlenemeyen bir nedenle annesi Hatice (54) ve babası Şadi Avcı (67) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Avcı, tabancayla annesi ve babasına, ardından da kendisine ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemelerin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
