İzmir'de 764 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 3 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İzmir'in Seferihisar ilçesinde polis ve Sahil Güvenlik tarafından düzenlenen ortak operasyonda 764 kilogram skunk/esrar ele geçirildiğini, 2'si yabancı uyruklu toplam 3 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Yunanistan'dan İzmir'e uyuşturucu madde nakledildiğinin tespit edilmesi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir Deniz Polisi görevlileri tarafından ortak operasyon düzenlendi. Operasyonda, 764 kilo skunk/esrar ele geçirildi, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 3 şüpheli yakalandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı