4 kişiyi öldürüp cesetlerini parçalayan katil zanlısı Çeşme'de yakalandı! İlk sözlerinde cinayetin sebebini itiraf etti

İzmir'de Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova ve 2 kızıyla birlikte Ruslan Kerimov adlı bir erkeği öldürdükten sonra cesetlerini parçalayarak derin dondurucuda saklayan katil zanlısı, suç aletiyle birlikte Çeşme ilçesinde yakalandı. Zanlı, ilk ifadesinde olayı kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi.

İzmir Bayraklı'da geçtiğimiz pazar saat 12.30 sıralarında Adalet Mahallesi 1594/14 Sokak'taki iki katlı bir evde Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova adlı kadınlar ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait 4 kişinin parçalanmış halde derin dondurucuda cesetlerinin bulunmasının ardından İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kurulan özel ekipler şüpheliyi yakalama çalışmasına başlamıştı.

CİNAYETLERİ KISKANÇLIK YÜZÜNDEN İŞLEMİŞ

Konuyla ilgili İzmir Valiliğince yapılan yazılı açıklamada, "İzmir'in Bayraklı ilçesinde 18.06.2023 günü meydana gelen, 3'ü kadın 1'i erkek, toplam 4 Türkmenistan vatandaşının öldürülmesi olayının şüphelisi, Türkmenistan uyruklu S.H., Çeşme ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Olayda kullandığını beyan ettiği suç aleti bıçakla yakalanan S.H., cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini itiraf etti" denildi.

HANGİ CESEDİN KİME AİT OLDUĞUNU DNA TESTİ BELİRLEYECEK

Evdeki inceleme sonrası ölenlerin cenazeleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cesetlerin tamamen parçalandığı, bu nedenle hangi cesedin kime ait olduğunun ise yapılacak DNA testi sonucunda belirleneceği ifade edildi.

DERİN DONDURUCUYU NEREDEN ALABİLECEĞİNİ SORMUŞ

Hasta bakımı veya çocuk bakıcılığı yapan Türkmenistan uyruklu Gülkamar Hanimova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğin haftada 1 gün öldürüldükleri evde kaldıkları, diğer zamanlarda ise çalıştıkları evlerde kaldıkları öğrenildi.

Mahalleden, evli 3 çocuk babası Ramazan Yüksel (58) ise "Şaşkınız 3 senedir burada yaşıyorlardı. Kendi halinde bir aileydi. Duyduğumuza göre katil, birkaç gün önce çevredeki esnafa nereden derin dondurucu alabileceğini sormuş. Tedirginiz" diye konuştu.