SOLOTÜRK VE TÜRK YILDIZLARI NEFES KESTİ

İzmir'in Kurtuluş Günü etkinlikleri kapsamında saatler 18.00'i gösterdiğinde merakla beklenen hava gösterileri başladı. Gündoğdu Meydanı SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın hava gösterisine ev sahipliği yaptı. Türk Yıldızları ve SoloTürk'ün nefes kesen gösterileri İzmirlilerden büyük alkış aldı. Pilotların yaptığı akrobatik hareketler ile izleyiciler büyük bir heyecan yaşadı. SoloTürk pilotları gökyüzünde yaptıkları anonsla İzmir'in kurtuluşunu kutlayıp, Balçova'da Polis Merkezine yönelik saldırıda şehit olan 1'inci sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ı rahmet ve minnetle andıklarını söyledi. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran binlerce İzmirli o anları izlerken, cep telefonlarıyla video çekti.

Tolga TAHÇI- Onur ATIŞ- Mert CONA/ İZMİR,