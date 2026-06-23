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İzmir'de 24 düzensiz göçmen yakalandı, 35 göçmen kurtarıldı

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İzmir'in Urla ilçesinde kara üzerinde 24 düzensiz göçmen yakalanırken, Seferihisar açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 20'si çocuk 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Urla ilçesinde kara üzerinde 24 düzensiz göçmen yakalandı, Seferihisar açıklarında sürüklenen bottaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Urla ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi tarafından kara üzerinde tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Seferihisar ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, lastik bot içerisindeki 20'si çocuk 35 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
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