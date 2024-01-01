İzmir'de 2024 yılının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı

İZMİR'de 2024 yılının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

İzmir'de eğlence mekanlarının bulunduğu birinci Kordon'a sessizlik hakim olurken, Alsancak'ta birçok yerinin kapalı olduğu görüldü. Cadde ve sokaklar boş kalırken, bazı vatandaşlar sahile inip, vakit geçirdi.