İzmir'de 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin 6 şüpheli tutuklandı
İzmir'in Dikili ilçesinde bir işletmede çıkan ve 2 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 25 Nisan'da Çandarlı Mahallesi'ndeki bir kafede iki grup arasında kız arkadaş meselesi nedeniyle kavga çıktı.
Kavgada bıçakla yaralanan 2 şüpheli, Dikili Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucu olaya karıştığı belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.