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İzmir Çeşme'de belediye soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İzmir Çeşme'de belediye soruşturmasında 12 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Çeşme Belediyesine yönelik suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma, rüşvet, irtikap ve resmi belgede sahtecilik iddiasıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında belediye başkan yardımcısı ve müdür vekilleri de bulunuyor.

İzmir'de Çeşme Belediyesine yönelik "suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma", "rüşvet", "irtikap" ve "resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanan, aralarında Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı E.C.D, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili F.Y, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B. ile eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G'nin de olduğu 12 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler Çeşme Adliyesi'ne sevk edildi.

Operasyondan

Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait bazı evrakların 5 Ekim'de, belediyede görevli bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince temizlik işçisi suçüstü yakalanmış, evrakların imha edilmesine ilişkin talimatın İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. tarafından verildiği iddia edilmişti.

B.S. hakkında Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik" ile "suç örgütü kurma ve yönetme" suçlarından devam eden başka bir soruşturmanın da bulunduğu tespit edilmiş, bunun üzerine Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı E.C.D, Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili F.Y, Çeşme Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili B.S. ve Emlak ve İstimlak Müdür Vekili Ç.B. ile eski Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı O.G'nin de aralarında bulunduğu 12 şüpheli 7 Ekim'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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