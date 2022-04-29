İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, çiftçilere tohum dağıttı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kars'ın Susuz ilçesinde çiftçilere tohum dağıttı.

İlçe merkezindeki bir düğün salonunda düzenlenen tohum dağıtım törenine Soyer'in yanı sıra CHP Kars İl Başkanı Taner Toraman, CHP Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, CHP Susuz Belediye Başkanı Oğuz Yantemur ile partinin il ve ilçe teşkilatlarının mensupları katıldı.

Tunç Soyer ve beraberindekiler çiftçilere arpa ve buğday tohumu dağıttıktan sonra ekim yapmak için bir çiftçinin tarlasına geçti.

Soyer, burada yaptığı konuşmada, "Anadolu öyle bir coğrafya ki biz İzmir'de hasada hazırlanıyoruz, burada ekime geldik. Bir tarafta hasat bir tarafta ekim yapılabilen olağanüstü coğrafyada yaşıyoruz." dedi.

Farklı tarım politikalarının gerçekleştirilmesi gerektiğini anlatan Soyer, "Biz buğday ve arpa tohumu getirirken aslında umudu yeşertmeye geldik. Çünkü biliyoruz ki bu mümkün ve bunu el ele verirsek başarırız." diye konuştu.

Soyer ve beraberindekiler daha sonra "kurda, kuşa, aşa" diyerek tarlaya buğday tohumu ekti.