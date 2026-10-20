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İzmir Bornova'da uyuşturucu operasyonunda 616 bin 900 TL bulundu, 5 zanlı gözaltında

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İzmir Bornova'da uyuşturucu operasyonunda 616 bin 900 TL bulundu, 5 zanlı gözaltında
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İzmir Bornova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 50 gram esrar, 3 bin 650 uyuşturucu hap, hassas terazi ve 616 bin 900 lira ele geçirildi. Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eve yapılan baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 50 gram esrar ile 3 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler hakkında çalışma yürüttü.

Bu kapsamda Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eve yapılan baskında 1 kilo 50 gram esrar, 3 bin 650 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 616 bin 900 lira ele geçirildi.

Evdeki 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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