İzmir Bornova'da uyuşturucu operasyonunda 616 bin 900 TL bulundu, 5 zanlı gözaltında

İzmir Bornova'da uyuşturucu operasyonunda 616 bin 900 TL bulundu, 5 zanlı gözaltındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Bornova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 50 gram esrar, 3 bin 650 uyuşturucu hap, hassas terazi ve 616 bin 900 lira ele geçirildi. Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eve yapılan baskında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 1 kilo 50 gram esrar ile 3 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüpheliler hakkında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda Kazımdirik Mahallesi'ndeki bir eve yapılan baskında 1 kilo 50 gram esrar, 3 bin 650 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 616 bin 900 lira ele geçirildi.
Evdeki 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA