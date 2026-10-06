İzmir Bayraklı Belediyesi operasyonunda eski başkan dahil 45 şüpheli gözaltına alındı

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İZMİR'in Bayraklı Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayraklı Belediyesi'ne yönelik yürütülen kamu zararı ve yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda aralarında eski belediye başkanı Serdal Sandal'ın da olduğu 45 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı