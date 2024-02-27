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İzmir Bakırçay Üniversitesinde Hocalı Katliamı Paneli Düzenlendi

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İzmir Bakırçay Üniversitesi'nde gerçekleştirilen panelde, Hocalı Katliamı'nın vahşetini vurgulayan konuşmalar yapıldı. Panelde Karabağ ve Azerbaycan'ın tarihi hakkında bilgiler verildi.

İzmir Bakırçay Üniversitesinde, Ermenilerin 26 Şubat 1992'de gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı hakkında panel düzenlendi.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, üniversitenin konferans salonunda gerçekleştirilen panelde, Hocalı Katliamı'nın 20. yüzyılın en vahşi katliamlarından biri olduğunu vurguladı.

44 günlük vatan muharebesi sonucunda Karabağ'daki zulmün sona erdirildiğini hatırlatan Berktaş, benzer bir vahşetin de Gazze'de yaşandığını aktardı.

Açılış konuşmasının ardından moderatörlüğünü İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Daş'ın yaptığı panelde, Ege Üniversitesinden Prof. Dr. Vefa Kurban ile Dr. Muhammet Şen, Karabağ ve Azerbaycan'ın tarihi, 1. Karabağ Savaşı ve Hocalı Katliamı hakkında bilgiler verdi.

Panele, öğrenci ve akademisyenlerin yanı sıra İzmir'de yaşayan Azerbaycanlılar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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