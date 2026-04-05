İzmir Bakırçay Üniversitesinden İsrail'in çıkardığı idam yasasına kınama

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü, İsrail'in Filistinli esirlere idam yasası çıkarmasını kınadı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, söz konusu düzenlemenin evrensel insan hakları ilkelerini ve uluslararası hukuk metinlerini hiçe saydığı, hukukun üstünlüğü ilkesini ayaklar altına aldığı, masum insanlara yönelik sistematik soykırım politikalarının ve zulmün meşrulaştırılmaya çalışıldığı yeni bir evreyi temsil ettiği belirtildi.

Etnik ve dini temelli ayrımcılığı bir infaz mekanizması haline getiren yaklaşımın hukukta ve evrensel insani değerlerde karşılığı bulunmadığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Filistin halkını topyekün cezalandırmayı hedefleyen bu düzenleme, yalnızca bölge barışını tehdit etmekle kalmayıp, küresel adalet ve vicdan anlayışına karşı açık bir meydan okuma niteliği taşımaktadır. Üniversitemiz, bu açık hukuksuzluk karşısında tüm uluslararası toplumu sessizliğini bozmaya ve insan hakları onuru adına somut adımlar atmaya davet etmektedir. İnsan haklarının evrenselliği, adaletin tarafsızlığı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda, uluslararası kuruluşların ve karar alıcı mekanizmaların daha etkin ve kararlı bir tutum sergilemesi büyük önem taşımaktadır."