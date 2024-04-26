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İzmir Adliyesi'nde Hukuk Kliniği Tanıtıldı

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İzmir Adliyesi'nde Türkiye Adalet Akademisi'nin yararlanıcısı olduğu 'Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması' projesi kapsamında hayata geçirilen 'Hukuk Kliniği' tanıtıldı. İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde İzmir Adliyesi ve İzmir Barosu'nun desteğiyle faaliyetini yürüten kliniğin tanıtımı için Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir başkanlığında toplantı yapıldı.

İzmir Adliyesi'nde Türkiye Adalet Akademisi'nin yararlanıcısı olduğu "Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Üyelerinin Haklarının Daha İyi Korunması" projesi kapsamında hayata geçirilen "Hukuk Kliniği" tanıtıldı.

İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğinde İzmir Adliyesi ve İzmir Barosu'nun desteğiyle faaliyetini yürüten kliniğin tanıtımı için Türkiye Adalet Akademisi Başkanı Muhittin Özdemir başkanlığında toplantı yapıldı.

Özdemir, burada yaptığı konuşmada İzmir Hukuk Kliniğinin hukuk eğitimi başta olmak üzere aile adaleti alanında geleceğe yönelik çok önemli bir insan kaynağı yatırımı olduğunu, bu uygulamanın öğrencilere mezun olmadan alan deneyimi kazandırması bakımından değerli olduğunu vurguladı.

Bu çerçevede, öğrencilerin savcılık biriminde 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uygulamaları hakkında bilgi edineceklerini anlatan Özdemir, aile mahkemelerinde de aile hukuku pratiğini gözlemleyerek taraflara hukuki yardımda bulunacaklarını belirtti.

Özdemir, bu anlamda İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun ve İzmir Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur başta olmak üzere klinik çalışmalarında görev alan herkese teşekkür etti.

Toplantıda, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı ile öğrenciler, bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

Kaynak: AA / Güncel

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