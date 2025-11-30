İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot içindeki 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot motor arızası nedeniyle sürüklendi.
Yardım talebinde bulunulması üzerine bölgeye bot ekipleri sevk edildi.
Ekipler, lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
