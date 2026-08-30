İzlanda halkı AB müzakerelerine 'hayır' dedi

İzlanda Başbakanı Kristrun Frostadottir, Avrupa Birliği (AB) ile müzakerelerin yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda yapılan referandumdan "hayır" oyu çıkması üzerine müzakerelerin başlatılmayacağını söyledi.

Başbakan Frostadottir, İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir ve İzlanda Eğitim Bakanı Inga Saeland, ülkede AB müzakerelerinin yeniden başlatılıp başlatılmamasına ilişkin dün yapılan referandum sonucunu değerlendirmek üzere ortak basın toplantısı düzenledi.

İzlanda'da halkın çoğunluğunun AB müzakerelerinin başlatılmasına "hayır" cevabı vermesi üzerine Frostadottir, hükümet olarak referandum sonucuna saygı duyduklarını dile getirdi.

Frostadottir, "Başında bulunduğum hükümetin görev süresi boyunca AB ile üyelik müzakerelerine gidilmeyecek." dedi.

AB'ye üyelik başvurusunun geri çekilip çekilmeyeceği sorusu üzerine Frostadottir, "Bu konuya ilişkin Parlamento Dışişleri Komitesiyle görüşeceğiz. Bu konuda kesin bir karar vermeyi düşünmüyoruz." diye konuştu.

Frostadottir ayrıca referandum sonucuna ilişkin AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüştüklerini belirterek, AB'nin İzlanda'nın güçlü işbirliğini devam ettirmekte istekli olduğunun farkında olduğunu ifade etti.

Yüzde 52,8 "hayır" oyu çıktı

Bu arada, İzlanda kamu yayın kuruluşu RUV'un paylaştığı verilere göre, yaklaşık 400 bin nüfuslu İzlanda'da dün yapılan referandumda yüzde 52,8'lik kesim, AB'ye üyelik müzakerelerinin yeniden başlatılmasını istemedi.

Yüzde 47,2 oranında "evet" oyu çıkarken, referanduma katılımın yüzde 80'in üzerinde olduğu kaydedildi.

Süreç askıya alınmıştı

İzlanda, AB üyelik başvurusunu 2009'da yapmış, üyelik müzakerelerinin devam ettiği 2013'te AB karşıtı hükümetin başa gelmesiyle süreç askıya alınmıştı.

Ülkede 2024'te yapılan son seçimde Sosyal Demokrat İttifakı liderliğinde kurulan koalisyon, müzakerelerin yeniden başlatılıp başlatılmaması konusunda referanduma gitme kararı almıştı.

Kaynak: AA