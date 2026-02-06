İZBAN'dan kurumsal internet sitesinin kopyalandığı iddialarına ilişkin açıklama
İZBAN, kurumsal internet sitesinin kopyalandığı ve vatandaşlardan para tahsil edildiği iddialarına yanıt vererek, resmi web sitesinin sadece yolcu bilgilendirme amacıyla kullanıldığını duyurdu.
İzmir Banliyö Taşımacılığı Sisteminin (İZBAN), kurumsal internet sitesinin kopyalandığı ve bu yöntemle vatandaşlardan para tahsil edildiğine yönelik iddialara ilişkin açıklama yapıldı.
İZBAN'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında kurumsal web sitemizin kopyalandığı ve vatandaşlarımızdan bu yöntemle para tahsil edildiğine yönelik haberler yer almaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki; www.izban.com.tr, sadece yolcu bilgilendirme amacıyla hizmet etmektedir. Site üzerinden herhangi bir biletleme, bakiye yükleme veya para tahsilatı gibi işlemi yapılamamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."