Haberler

İZBAN'dan kurumsal internet sitesinin kopyalandığı iddialarına ilişkin açıklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İZBAN, kurumsal internet sitesinin kopyalandığı ve vatandaşlardan para tahsil edildiği iddialarına yanıt vererek, resmi web sitesinin sadece yolcu bilgilendirme amacıyla kullanıldığını duyurdu.

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sisteminin (İZBAN), kurumsal internet sitesinin kopyalandığı ve bu yöntemle vatandaşlardan para tahsil edildiğine yönelik iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

İZBAN'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında kurumsal web sitemizin kopyalandığı ve vatandaşlarımızdan bu yöntemle para tahsil edildiğine yönelik haberler yer almaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki; www.izban.com.tr, sadece yolcu bilgilendirme amacıyla hizmet etmektedir. Site üzerinden herhangi bir biletleme, bakiye yükleme veya para tahsilatı gibi işlemi yapılamamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: AA / Ahmet Bayram - Güncel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 15 kişi öldü, 80 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek

Emeklilerin isyanı sonuç verdi! Krize el atıldı, sil baştan değişiyor
Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada

Beşiktaş maçında acı kayıp! Genç Harda'yı ölüme götüren anlar kamerada
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu

Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı
Suudi Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler

Arabistan'a giden En-Nesyri'den Fener taraftarını delirten sözler