İYİ Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Gazioğlu ve yönetimi görevlerinden istifa etti

İYİ Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Metin Gazioğlu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa etti. Gazioğlu, istifa nedenlerini partinin merkezi yönetimindeki sorunlar olarak belirtti.

Gazioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, siyaseti hiçbir zaman makam odaklı görmediklerini belirtti.

İYİ Parti çatısı altında çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Gazioğlu, "Ben ve yönetimim, her zaman İYİ Partili olarak kalmaya ve bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İstifa kararının gerekçeleri arasında il başkanı ve yönetiminin ilçe teşkilatına yönelik tutumu, teşkilatın sahada yalnız bırakılması ve kararların dar bir çevre tarafından alınmasının bulunduğunu aktaran Gazioğlu, teşkilatın istişareye dayalı ve katılımcı bir anlayışla yönetilmesi gerektiğini kaydetti.

Gazioğlu, "Görüşlerinin dikkate alınmadığı bir yönetim anlayışının parçası olmayı doğru bulmuyoruz. Bugüne kadar birlikte çalıştığımız teşkilat mensuplarına ve destek veren vatandaşlara teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman
