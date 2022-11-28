İYİ Parti, Altındağ Kongresi'nde kavgaya karışanlarla ilgili disiplin süreci başlattı Güncel Haberler Ankara'da İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongesi'nde çıkan olaylarda darbedilen 1 kişi yaralanırken, Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan yaşananlarla ilgili açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Zorlu, olayın kabul edilemeyeceğini belirterek, "Disiplin süreci başlatılmıştır" dedi. Ankara'da İYİ Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi savaş alanına döndü. 29 Ekim Şair Baki Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede 2 grup arasında kavga çıktı. KAVGADA DARBEDİLEN BİR KİŞİ BAYILDI Çıkan arbedede partililerden Ümit Altun, husumetli olduğu kişiler tarafından darbedildi. Altun baygınlık geçirerek yere yığılırken, 2 kişinin kucağında salondan çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Altun tedavi altına alındı. DİSİPLİN SÜRECİ BAŞLATILDI İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, kongredeki olaylarla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Ankara İl Başkanlığının disiplin süreci başlattığını belirten Zorlu, şu ifadeleri kullandı: "27 Kasım Pazar günü Altındağ İlçe Kongremizde asla kabul etmediğimiz üzücü olaylar yaşanmıştır. İYİ Parti olarak demokratik, katılımcı ve dayanışma esaslı siyaset anlayışımız gereğince ilgililer hakkında Ankara İl Başkanlığımızca Disiplin süreci başlatılmıştır. Kamuoyumuza sunarız." Kaynak: ANKA / Güncel Kürşad Zorlu İYİ Parti Altındağ Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› İYİ Parti, Altındağ Kongresi'nde kavgaya karışanlarla ilgili disiplin süreci başlattı - Haberler

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.