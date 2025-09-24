İYİ Parti'nin Olağan Kurultay Süreci Başladı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, partisinin 4'üncü Olağan Kurultay süreçlerine ilişkin, "Delege seçimlerimiz yüzde 95 civarında sona erdi. Şimdi ilçe kongrelerimiz başladı. İlçe kongrelerimizin bitiminde de il kongrelerimiz başlayacak. Kurultay sürecimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Kurultaylarımız nasıl geçiyor derseniz, gerçekten Türkiye çapında İyi Parti'ye yaraşır biçimde kavgasız, gürültüsüz, demokrasi şöleni gibi bir kurultay dönemi yaşıyoruz" dedi.

İYİ Parti Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun, 27 Ağustos'ta başlayan İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultay sürecinin devam ettiğini söyledi. Olgun, kurultay sürecine ilişkin, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, il ve ilçe kongrelerinin başladığını belirterek şunları kaydetti:

