İYİ Parti'nin Olağan Kurultay Süreci Başladı

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, partisinin 4. Olağan Kurultay sürecinin başladığını, delege seçimlerinin yüzde 95 oranında tamamlandığını ve ilçe kongrelerinin başladığını açıkladı. Olgun, kurultay sürecinin demokrasi şöleni havasında geçtiğini belirtti.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, partisinin 4'üncü Olağan Kurultay süreçlerine ilişkin, "Delege seçimlerimiz yüzde 95 civarında sona erdi. Şimdi ilçe kongrelerimiz başladı. İlçe kongrelerimizin bitiminde de il kongrelerimiz başlayacak. Kurultay sürecimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Kurultaylarımız nasıl geçiyor derseniz, gerçekten Türkiye çapında İyi Parti'ye yaraşır biçimde kavgasız, gürültüsüz, demokrasi şöleni gibi bir kurultay dönemi yaşıyoruz" dedi.

İYİ Parti Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun, 27 Ağustos'ta başlayan İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultay sürecinin devam ettiğini söyledi. Olgun, kurultay sürecine ilişkin, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, il ve ilçe kongrelerinin başladığını belirterek şunları kaydetti:

"Delege seçimlerimiz yüzde 95 civarında sona erdi. Şimdi ilçe kongrelerimiz başladı. İlçe kongrelerimizin bitiminde de il kongrelerimiz başlayacak. Kurultay sürecimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Kurultaylarımız nasıl geçiyor derseniz, gerçekten Türkiye çapında İyi Parti'ye yaraşır biçimde kavgasız, gürültüsüz, demokrasi şöleni gibi bir kurultay dönemi yaşıyoruz. Gerçekten parti üyelerimiz de İyi Parti'ye son zamanlarda gösterilen teveccühün sorumluluğunu kavramış şekilde kurultaylarımıza katılım sağlıyorlar."

