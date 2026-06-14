Dervişoğlu'ndan Uzunköprü'deki Madencilere Destek

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Edirne Uzunköprü'de yer altında eylem yapan madencilere destek verdi. Dervişoğlu, "Terleri kurumadan haklarının teslim edilmesi gerekirken karşılaştıkları muamele Saray rejiminin ayıbıdır" dedi.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Edirne Uzunköprü'deki madencilerimiz, yerin altında hak mücadelesinde. 'Terleri kurumadan haklarının teslim edilmesi' gerekirken karşılaştıkları muamele Saray rejiminin ayıbıdır. Toprak altında vurdukları her kazma ile hak ettikleri helal kazançlarının peşindeler. Milletvekillerimizle takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA