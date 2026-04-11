Hüsamettin Cindoruk Hayatını Kaybetti.. Müsavat Dervişoğlu'ndan Taziye Mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Cindoruk'un Türk siyasetindeki önemine vurgu yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şunları kaydetti:
"TBMM Başkanlığı ve vekaleten Cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunarak devletimizin üst makamlarında sorumluluk üstlenen, Türk siyasetinin önemli isimlerinden Hüsamettin Cindoruk Beyefendi'nin vefatını üzüntüyle öğrendim."
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."