10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü... Müsavat Dervişoğlu: Çalışa"Bile"N Gazeteciler Günü Kutlu Olsun

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çalışa'bile'n Gazeteciler Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
