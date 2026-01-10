10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü... Müsavat Dervişoğlu: Çalışa"Bile"N Gazeteciler Günü Kutlu Olsun
(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Çalışa'bile'n Gazeteciler Günü kutlu olsun" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA / Güncel