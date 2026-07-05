Dervişoğlu'ndan Başbağlar katliamı anması

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 33 yıl önce yaşanan Başbağlar katliamında hayatını kaybedenleri andı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde hain terör örgütü tarafından 33 masum vatandaşın alçakça katledildiğini hatırlattı.

Müsavat Dervişoğlu, "Katliamda şehit edilen 13 yaşındaki İbrahim Baltacı'dan 74 yaşındaki Mehmet Taşdelen'e kadar bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, kıymetli ailelerine, Erzincanlı hemşehrilerimize ve aziz milletimize bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.