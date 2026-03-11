Haberler

Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti Gençlik Kolları Başkanlık Divanı ve Genç İdare Kurulu ile Bir Araya Geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, gençlik kolları üyeleriyle bir araya gelerek, genç kadroların bayrağı taşımaya hazır olduğunu vurguladı.

(ANKARA) – İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanlık Divanı ve Genç İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Parti tarafından yapılan paylaşımda, gençlik kadrolarının "yeni bir heyecan, yeni bir güç ve kararlı bir irade ile bayrağı taşımaya hazır olduğu" belirtildi.

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Gençlik Kolları Başkanlık Divanı ve Genç İdare Kurulu üyelerinin Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldiği bildirildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İYİ Parti Gençlik Kolları Başkanlık Divanımız ve Genç İdare Kurulu Üyelerimiz, Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. İYİ Gençliğin kadroları; yeni bir heyecan, yeni bir güç, kararlı bir irade olarak bayrağı taşımaya hazır. Türkiye'nin yarınını omuzlayacak genç kadrolarımız mücadeleyi büyütmeye devam edecek."

