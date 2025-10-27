Haberler

İYİ Parti'den Doğu Türkistan'a Destek Ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği yöneticileriyle bir araya gelerek, Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini ele aldı ve mücadelelerine destek verdi.

(ANKARA) - İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmede, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalara ilişkin insan hakları ihlalleri ele alındı.

Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği'nin değerli yöneticilerini ağırladık. Çin'in Doğu Türkistan'da sürdürdüğü insanlık dışı politikaya karşı insan hakları çerçevesinde ciddi bir mücadele veren arkadaşlarımızla uzun bir sohbet etme fırsatımız oldu. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA / Güncel
Türkiye, 44 adet Eurofighter alacak

Türkiye uzun zamandır beklediği savaş uçaklarına kavuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail terör estiriyor! O ülkeye saldırdılar
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Hande Erçel'in İngilizcesi tartışma konusu oldu, meslektaşı Pınar Altuğ'dan yanıt geldi

Hande Erçel tartışmasında Pınar Altuğ tarafını belli etti
Bahis skandalı sonrası Ahmet Çakar'dan Galatasaray maçı için bomba yorum

Bahis skandalı sonrası Galatasaray maçı için bomba yorum
İsrail'den Lübnan'a saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

İsrail terör estiriyor! O ülkeye saldırdılar
Ağızlarındaki baklayı sonunda çıkardılar! İsrail, Gazze'de Türk askerini neden istemiyor?

İsrail, Gazze'de Türkiye'yi neden istemiyor? Baklayı sonunda çıkardı
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı

TOKİ'den dev kampanya! 7 ilde sudan ucuza konut sahibi olma imkanı
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
TFF, bahis oynayan hakemlerin isimlerini paylaşacak

Bahis oynayan hakemlerin isimleri tek tek açıklanıyor
Feci kaza! Yakıt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Feci kaza! Yakıt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Dünya devi son 8 maçını kazanamayan ünlü antrenörü kovdu

Dünya devi ünlü antrenörü kovdu
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.