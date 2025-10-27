İYİ Parti'den Doğu Türkistan'a Destek Ziyareti

(ANKARA) - İyi Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmede, Çin'in Doğu Türkistan'da uyguladığı politikalara ilişkin insan hakları ihlalleri ele alındı.

Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği'nin değerli yöneticilerini ağırladık. Çin'in Doğu Türkistan'da sürdürdüğü insanlık dışı politikaya karşı insan hakları çerçevesinde ciddi bir mücadele veren arkadaşlarımızla uzun bir sohbet etme fırsatımız oldu. Nazik ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.