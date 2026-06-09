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İyi Partili Evren Kavas, Teşkilat Koordinatörü Olarak Atandı

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İYİ Parti Yedek GİK Üyesi Hüseyin Evren Kavas, Teşkilat Koordinatörlüğü'ne atandığını duyurdu. Kavas, 'İYİ'lerin iktidarı için çalışacağız' dedi.

(ANKARA) - İyi Parti Yedek Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Hüseyin Evren Kavas, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na bağlı Teşkilat Koordinatörlüğü görevine atandığını duyurdu. Kavas, "İYİ'lerin iktidarı için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İYİ Parti Yedek Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Hüseyin Evren Kavas, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına bağlı Teşkilat Koordinatörlüğü görevine atandığını açıkladı.

Kavas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına bağlı Teşkilat Koordinatörlüğü görevine atanmış bulunmaktayım."

Bu kutlu görevi tarafıma layık gören başta Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'na, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız ve Denizli Milletvekilimiz Sayın Yasin Öztürk'e teşekkür ederim. İYİ'lerin iktidarı için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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