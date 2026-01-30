İTÜ, QS Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa'da 124'üncü oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), QS 2026 Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa'da (QS World University Rankings: Europe) 124'üncü sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2026 QS Dünya Üniversite Sıralaması: Avrupa'da 958 üniversiteye yer verildi.

QS tarafından araştırma yoğunluğu "çok yüksek" olarak sınıflandırılan İTÜ, Avrupa üniversiteleri arasında 124'üncü oldu.

İTÜ, "yurt dışına giden değişim öğrencileri", "gelen değişim öğrencileri", "uluslararası araştırma ağı", "istihdam sonuçları" göstergelerinde de üstün bir performans sergiledi.

"İşveren tanınırlığı"nda 25'inci sırada yer alan İTÜ, "istihdam sonuçları"nda 55'inci, "yurt dışına giden değişim öğrencileri"nde 62'nci, "öğretim üyesi başına makale sayısı"nda 75'inci oldu.