Haberler

Meteoroloji uzmanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Prof. Dr. Hüseyin Toros, 2025 yılına damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldılar. Katılımcılar, çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirerek, önemli olayları bir kare ile anlatmanın önemini vurguladılar.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Prof. Dr. Hüseyin Toros, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kadıoğlu ve Toros, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" karesini seçen Kadıoğlu, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı fotoğrafını tercih etti.

Kadıoğlu, "Haber"de Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları çok güzel bulduğunu ve her konuyu çarpıcı şekilde sunduğunu belirten Kadıoğlu, "Bu bir çeşit sanat ve bu sanatı farkındalık yaratmada kullanıyor olmaları bence çok güzel. Bir kare fotoğraf binlerce kelime aslında." dedi.

Kadıoğlu, oy verdiği "Yeşilin sonu" fotoğrafına dikkati çekerek, "Kuraklığı bu kadar çarpıcı bir şekilde anlatmak için ciltlerce kitap yazmak gerekir. Ama fotoğraf çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Çatlamış toprak, bitmiş su, ölmüş ağaç ve teknolojinin sembolü olan tekerlek ama hiçbiri hayatta değil. Hepsi ölümü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Çalışmanız son derece değerli"

Toros da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını ve "Portre"de Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" adlı karesini tercih etti.

"Haber"de Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor"da Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karesine oy veren Toros, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını seçti.

Toros, fotoğrafların her birinin tarihe geçecek kanıtlar olduğunu belirterek, "Geriye dönüp baktığımızda o olayın önemli veya hangi sırada olduğunu da işte bu tür oylamalarla belirlemiş oluyoruz. Bu anlamda çalışmanız son derece değerli." ifadesini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Gülseli Kenarlı - Güncel
Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 18 kişi uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen voleybolcu gözaltında
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik

MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde

Günler sonra korkulan oluyor! Resmen alarm durumuna geçtiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi

Hem açılan pankarta hem de onu öven spikere fena patladı
Mersin Limanı'nda operasyon! 'Yer fıstığı' diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu

"Yer fıstığı" diye geldi, konteyner açılınca herkes şoke oldu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu

Törene Burcu'nun Sinem'e yaptığı hareket damga vurdu
Vali adayı, OnlyFans modelinden 'günah vergisi' talep etti

OnlyFans modelinden öyle bir talepte bulundu ki! Duyan şaştı kaldı
Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi

Hem açılan pankarta hem de onu öven spikere fena patladı
Baba, kızını ilk buluşmaya hazırladı

Ezber bozan hareket! Kızını ilk buluşmaya hazırladı
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar

Hakan Çakır davasında sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar