Meteoroloji uzmanları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Prof. Dr. Hüseyin Toros, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kadıoğlu ve Toros, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mohammed Nassar'ın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" karesini seçen Kadıoğlu, "Portre"de Cem Özdel'in "Rastgeldi" adlı fotoğrafını tercih etti.

Kadıoğlu, "Haber"de Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor"da Esra Bilgin'in "Alperen", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" fotoğraflarına oy verdi.

Fotoğrafları çok güzel bulduğunu ve her konuyu çarpıcı şekilde sunduğunu belirten Kadıoğlu, "Bu bir çeşit sanat ve bu sanatı farkındalık yaratmada kullanıyor olmaları bence çok güzel. Bir kare fotoğraf binlerce kelime aslında." dedi.

Kadıoğlu, oy verdiği "Yeşilin sonu" fotoğrafına dikkati çekerek, "Kuraklığı bu kadar çarpıcı bir şekilde anlatmak için ciltlerce kitap yazmak gerekir. Ama fotoğraf çok güzel bir şekilde ortaya koyuyor. Çatlamış toprak, bitmiş su, ölmüş ağaç ve teknolojinin sembolü olan tekerlek ama hiçbiri hayatta değil. Hepsi ölümü gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Çalışmanız son derece değerli"

Toros da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını ve "Portre"de Mehmet Aslan'ın "Hayat siyah beyaz" adlı karesini tercih etti.

"Haber"de Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Spor"da Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "Dalga geçer gibi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Beytullah Eles'in "Göklerde bir kale" karesine oy veren Toros, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafını seçti.

Toros, fotoğrafların her birinin tarihe geçecek kanıtlar olduğunu belirterek, "Geriye dönüp baktığımızda o olayın önemli veya hangi sırada olduğunu da işte bu tür oylamalarla belirlemiş oluyoruz. Bu anlamda çalışmanız son derece değerli." ifadesini kullandı.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.