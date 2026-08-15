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Berlin'de yangında mahsur kalan kadın kurtarma sepetine atlayarak kurtuldu

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Berlin'de 21 katlı bir binada çıkan yangında, 11. katta mahsur kalan kadın, itfaiye merdiveni 9. kata ulaşabildiği için kurtarma sepetine atladı. Hafif yaralanan kadın kurtulurken, toplam 13 kişi yaralandı, 130 itfaiye eri müdahale etti.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüksek binada çıkan yangında 11. katta mahsur kalan kadın, itfaiye merdiveni kendisine yetişemeyince 9. katta bulunan kurtarma sepetine atlayarak hafif yaralı kurtuldu.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Berlin'deki Friedrichshain semtindeki 21 katlı binanın 11. katında çıkan yangın büyüyerek üstteki dairelere sıçradı.

Yangında bir kadın, itfaiye olay yerine gelene kadar 11. katta pencere pervazında oturdu.

İtfaiyenin merdivenli aracı yalnızca 9. kata kadar ulaşabildiğinden kadın bulunduğu yerden yaklaşık iki kat aşağıdaki kurtarma sepetine atlamak zorunda kaldı.

Sosyal medyada da yer alan görüntülerde, bir itfaiye erinin kadını sepette yakaladığı görülüyor.

Alman Haber Ajansının haberine göre Berlin İtfaiye Teşkilatı Sözcüsü Adrian Wenzel, kadının hafif yaralandığı bilgisini paylaştı.

Wenzel, çok tehlikeli bir durumun atlatıldığını belirterek, "Büyük bir faciaya da dönüşebilirdi." ifadesini kullandı.

Kadınla birlikte toplam 13 kişinin yaralandığı yangında, 130 itfaiye erinin görev yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA
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