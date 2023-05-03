İTFAİYE EKİPLERİ YANGINDAN CİVCİVLERİ KURTARMAK İÇİN SEFERBER OLDU

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde evin kiler bölümünde çıkan yangında kafeste bulunan yaklaşık 15 civciv öldü. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, bir yandan da dışarıya taşıdıkları kafesteki yaklaşık 20 civcivi kurtardı.

Yangın, Ergene'nin Marmaracık Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı 10'uncu Cadde üzerindeki tek katlı evin kiler bölümünde meydana geldi. Kilerden dumanların yükseldiğini gören ev sahibinin ihbarı üzerine eve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kilerde yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin sıçradığı civcivlerin bulunduğu kafesi açarak hayvanları dışarıya taşıdı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, kafeste bulunan 15 civcivin öldüğü belirlendi. Kurtarılan yaklaşık 20 civciv de tedaviye alındı.